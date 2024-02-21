Демократия и западные ценности – во всей красе: США сказали, кто у них «в меню» - Блинкен объяснил, за что могут «схарчить» целые страны

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Вот всем теперь ясно и надо предпринимать защитные меры безотлагательно . Времени нет , пожалуй уже есть требования запускать имеющиеся возможности , а для этого сосредотачивать свои силы в интернациональных связях с дружественными странами Европа не имеет своей общей армии . а у нас должна быть . Это сложный вопрос . И ВПК , и вообще никто не задумывается на худший вариант . А что у нас с запасами продовольствия , или опять блокадные пайки ? А самое необходимое . А ведь начинаем просто раздавать по миру всем . Ведь они привыкнут , а у нас будет дефицит . Сделать бы для начала запасы в Якутии и на Урале и размещать ещё проблемно . Вспоминаем Бадаевские склады , а значит всё под землю под защиту и под условия длительного хранения . Чтобы всё было и работало в любых условиях . А где предупреждающие превентивные удары для понятия , что сила у нас не ограниченная , чтобы они боялись и не дёргались . И диверсантов уже сейчас надо запускать , пусть тоже терроризируют , поле деятельности громадное , а о защите они не беспокоятся