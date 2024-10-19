Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Шо таки имел  в  виду  пан  Лукашенко?  

Шо таки имел  в  виду  пан  Лукашенко?  

Пан Лукашенко злякався, чи шо? Господа, я со вчерашнего вечера пребываю в небольшом недоумении, ибо не  могу  истолковать  словеса персонажа,   коего  некоторые  товарищи,  которые  нам  совсем  не товарищи,  называют "единственным  союзником" России  -  а  именно  пюрера пана Лукашенко.

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