Шо таки имел  в  виду  пан  Лукашенко?  

Пан Лукашенко злякався, чи шо? Господа, я со вчерашнего вечера пребываю в небольшом недоумении, ибо не могу истолковать словеса персонажа, коего некоторые товарищи, которые нам совсем не товарищи, называют "единственным союзником" России - а именно пюрера пана Лукашенко.