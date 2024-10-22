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Жителя Омска задержали за поджог оборудования на железной дороге

Жителя Омска задержали за поджог оборудования на железной дороге

Житель Омска был задержан за поджог железнодорожного оборудования. По данным спецслужб, он действовал по заданию из мессенджера, а также намеревался уехать на Украину, чтобы воевать против российской армии.

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