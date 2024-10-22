Жителя Омска задержали за поджог оборудования на железной дороге

Житель Омска был задержан за поджог железнодорожного оборудования. По данным спецслужб, он действовал по заданию из мессенджера, а также намеревался уехать на Украину, чтобы воевать против российской армии.
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