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Мухова расплакалась на церемонии награждения «Уимблдона»: «Друзья и родные отменили планы и приехали ради меня»

Каролина Мухова выступила с речью финалистки на « Уимблдоне ». В финале она уступила  Линде Носковой – 2:6, 7:5, 3:6.

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