МТС выпустил библиотеку для создания нейросетей. Она открыта для всех желающих

Центр Big Data МТС разработал библиотеку Coolgraph для специалистов по глубокому обучению нейросетей и выложи ее в открытом доступеКак сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МТС, опубликованный на Github проект позволяет строить отличающиеся от стандартных графовые нейросети с помощью нескольких строк кода.