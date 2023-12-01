МТС выпустил библиотеку для создания нейросетей. Она открыта для всех желающих

Центр Big Data МТС разработал библиотеку Coolgraph для специалистов по глубокому обучению нейросетей и выложи ее в открытом доступеКак сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МТС, опубликованный на Github проект позволяет строить отличающиеся от стандартных графовые нейросети с помощью нескольких строк кода.
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