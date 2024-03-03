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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Анонсирована греко-римская научно-фантастическая метроидвания Somber Echoes Студ...

Анонсирована греко-римская научно-фантастическая метроидвания Somber EchoesСтудия Rock Pocket Games, автор Moons of Madness, при поддержке издателя Bonus Stage Publishing аноснировал свою следующую работу — метроидванию Somber Echoes на движке Unreal Engine 5.

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