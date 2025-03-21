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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрозд о восстановлении Шичиной: «У Лизы заканчивается курс ЛФК. В ближайшее время планируем возобновить тренировки в зале, а затем на льду»

Елизавета Шичина и Павел Дрозд выступают в танцах на льду. Ранее партнерша перенесла операцию на ноге.

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