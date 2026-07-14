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Аксаков: усиление регулирования микрозаймов снижает риски граждан

Аксаков: усиление регулирования микрозаймов снижает риски граждан

Глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ужесточение регулирования рынка микрозаймов, включая кредитные потребительские кооперативы (КПК), направлено на снижение рисков закредитованности.

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