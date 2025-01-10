Британский Центр военных исследований публикует неутешительные выводы после тщательного изучения применения «Орешника» по Днепру.
THAAD и Aegis бессильны перед «Орешником»
Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
П.здец вам, "мировые лидеры"! Заворачивайтесь в белые простыни и ползите на кладбище.
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11 час.
Часовщик
Так Блинкин уже дал команду России,отдать орешник пиндосам, для изучения.Это-же каким надо быть дебилом,что-бы такое высрать.Маничка величия, никак не отпускает убогих.
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8 час.
ВК
Вад Кук
Мания не лечится, одного не пойму он и правда думает вот они нам пальчиком погрозила и мы сразу все запретили
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5 час.
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