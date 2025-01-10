АК Александр Каплуненко П.здец вам, "мировые лидеры"! Заворачивайтесь в белые простыни и ползите на кладбище.

Часовщик Так Блинкин уже дал команду России,отдать орешник пиндосам, для изучения.Это-же каким надо быть дебилом,что-бы такое высрать.Маничка величия, никак не отпускает убогих.