Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • igor vinogradov
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THAAD и Aegis бессильны перед «Орешником»

THAAD и Aegis бессильны перед «Орешником»

Британский Центр военных исследований публикует неутешительные выводы после тщательного изучения применения «Орешника» по Днепру.

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Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
П.здец вам, &quot;мировые лидеры&quot;! Заворачивайтесь в белые простыни и ползите на кладбище.
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11 час.
Часовщик
Так Блинкин уже дал команду России,отдать орешник пиндосам, для изучения.Это-же каким надо быть дебилом,что-бы такое высрать.Маничка величия, никак не отпускает убогих.
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8 час.
ВК
Вад Кук
Мания не лечится, одного не пойму он и правда думает вот они нам пальчиком погрозила и мы сразу все запретили
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5 час.

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