А ещё Варди напомнил фанам «Тоттенхэма», сколько у него чемпионств АПЛ, а сколько у них 😏 ⚽ @ftbl11 * Пост из ТГ.
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А ещё Варди напомнил фанам «Тоттенхэма», сколько у него чемпионств АПЛ, а сколько у них 😏 ⚽ @ftbl11 * Пост из ТГ.
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