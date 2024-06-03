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Закон и Порядок

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Командир роты с позывным Торнадо - про идеальный штурм: его бойцы внаглую зашли в блиндаж ВСУ и попросили угостить их чаем

Командир роты с позывным Торнадо - про идеальный штурм: его бойцы внаглую зашли в блиндаж ВСУ и попросили угостить их чаем

Офицер с позывным Торнадо рассказал, как получил три государственные награды Юрий Бородин (зона специальной военной операции) Офицер с позывным Торнадо всего лишь лейтенант, но уже командует штурмовой ротой и отмечен тремя государственными наградами.

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Комментарии
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Галина Обожина
Молодцы, ребята !!!  Дай Бог вам и дальше проявлять смекалку и находчивость.  Берегите себя, родные наши!👍
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12 час.
t
tatyanadavydkina
Господи храни вас родные наши!
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9 час.
Виктор Шилин
Пусть удача будет с вами сынки.
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7 час.

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