В последние годы гиганты искусственного интеллекта сосредоточили свои усилия на увеличении вычислительной мощности в надежде достичь общего искусственного интеллекта (ОИИ) - гипотетической формы ИИ, которая должна сравняться или превзойти когнитивные спос

В последние годы гиганты в области ИИ сосредоточились на увеличении вычислительной мощности в надежде создать общий искусственный интеллект (ОИИ) — гипотетической формы ИИ с когнитивными способностями, равными или превосходящими человеческие.
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