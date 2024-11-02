Сенатор Карасин оценил желание трех стран стать покровительницами украинцев в РФ

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что желание Катара, ЮАР и Ватикана стать покровителями украинцев в России может быть предметом обсуждения, передает «Лента.
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