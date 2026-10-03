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Усилитель Wi-Fi из подложки и проволоки: работает без вложений

Усилитель Wi-Fi из подложки и проволоки: работает без вложений

Существует ещё один предельно простой метод, позволяющий поднять уровень приёма сигнала у роутера, ноутбука или стационарного компьютера, не потратив при этом ни рубля.

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