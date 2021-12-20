Энергетический прогноз на двадцать первое декабря две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1177 =Благодарите всех людей, которые встречаются на вашем пути: добрых – за щедрость, злых – за жизненные уроки= Водолей – одиннадцатый знак Зодиака, освобождает Духовную Природу человека из плена Возносите хвалу, будьте благодарны; вы включены в чудо Жизни, где всё может находиться в состоянии гармонии = Выше Закона может быть только Любовь, выше Права - лишь Милость, выше Справедливости - лишь Прощение = Главное - поменять свой взгляд на Божественность Пространства, на себя и на своё место в этом ПространствеМатериалистического Сознания = Дажe пoчва пeрeстаёт быть плoдoрoднoй, кoгда в сeдьмoй гoд eй нe дают oтдoхнуть, а заставляют рoждать снoва.