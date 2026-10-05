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Царьград

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«Рок-острова» спаслись от вылета из «ВИА Суперстар!» с 72% голосов

«Рок-острова» спаслись от вылета из «ВИА Суперстар!» с 72% голосов

Зрительское голосование в шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ позволило нижегородской группе «Рок-острова» продолжить участие в проекте: коллектив из Ворсмы получил 72% голосов и избежал вылета, несмотря на последнее место в турнирной таблице по итогам двух выпусков.

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