«Рок-острова» спаслись от вылета из «ВИА Суперстар!» с 72% голосов

Зрительское голосование в шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ позволило нижегородской группе «Рок-острова» продолжить участие в проекте: коллектив из Ворсмы получил 72% голосов и избежал вылета, несмотря на последнее место в турнирной таблице по итогам двух выпусков.
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