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Губернатор Краснодарского края поздравил социальных работников с профессиональным праздником

Губернатор Краснодарского края поздравил социальных работников с профессиональным праздником

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил социальных работников с профессиональным праздником, выразив благодарность за их труд и пожелав им крепкого здоровья, мира, добра и успехов в благородном деле.

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Комментарии
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Наталия Сорокина
В такую жару! - ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ТЕПЛОВОГО УДАРА ДЛЯ МОЗГА: Есть хороший способ охладить кровь. Собаки, например, охлаждаются высовывая язык. А человеку нужно открыть рот, язык зафиксировать, прижать к верхней губе. Вдыхать воздух ртом, вЫдыхать носом. Сделаете так раз пять - во рту станет холодно-холодно!
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