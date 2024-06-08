Губернатор Краснодарского края поздравил социальных работников с профессиональным праздником

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил социальных работников с профессиональным праздником, выразив благодарность за их труд и пожелав им крепкого здоровья, мира, добра и успехов в благородном деле.
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