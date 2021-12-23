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Государственная информационная система ЖКХ — это современная и удобная платформа

Государственная информационная система ЖКХ — это современная и удобная платформа

ГИС ЖКХ — это единый ресурс, где собираются данные о состоянии ЖКХ со всей страны и всех участников рынка: через ГИС ЖКХ россияне могут взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней.

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