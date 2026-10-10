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Глава Энергодара Пухов сообщил об атаке ВСУ на Запорожскую ТЭС

Глава Энергодара Пухов сообщил об атаке ВСУ на Запорожскую ТЭС

В субботу украинские военные обстреляли Запорожскую тепловую энергостанцию, там зафиксировали как минимум четыре прилета.

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