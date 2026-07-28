Врач Артемьева: дефицит ферритина и витамина D маскируется под болезни щитовидки

Если щитовидная железа перестанет нормально синтезировать гормоны, то в организме возникнет сбой. Но не всегда стоит списывать усталость, набор веса, нервозность и выпадение волос именно на это, рассказала в беседе со «Здоровьем Mail» эндокринолог НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Анастасия Артемьева.