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Тренер «Галатасарая» — о возможном участии Батракова в матче ЛЧ с «Барселоной»: состав определю на тренировке

Тренер «Галатасарая» — о возможном участии Батракова в матче ЛЧ с «Барселоной»: состав определю на тренировке

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высказал мнение относительно возможного участия российского полузащитника Алексея Батракова в матче Лиги чемпионов с «Барселоной».

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