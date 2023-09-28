Новак поручил принять срочные меры для снижения цен на топливо на АЗС

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Стоимость топлива на российских АЗС должна снизиться в ближайшее время, иначе правительство прибегнет к жестким регуляторным мерам, вице-премьер Александр Новак во время внеочередного совещания по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.