Новак поручил принять срочные меры для снижения цен на топливо на АЗС

Стоимость топлива на российских АЗС должна снизиться в ближайшее время, иначе правительство прибегнет к жестким регуляторным мерам, вице-премьер Александр Новак во время внеочередного совещания по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.
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