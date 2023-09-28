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Новак поручил принять срочные меры для снижения цен на топливо на АЗС

Новак поручил принять срочные меры для снижения цен на топливо на АЗС

Стоимость топлива на российских АЗС должна снизиться в ближайшее время, иначе правительство прибегнет к жестким регуляторным мерам, вице-премьер Александр Новак во время внеочередного совещания по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.

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