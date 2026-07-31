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Царьград

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Какие новые машины еще можно купить в России дешевле 2 миллионов

Какие новые машины еще можно купить в России дешевле 2 миллионов

Доступные иномарки и Lada до 2 млн рублей: средний чек растет, но бюджетные варианты остаются.По данным аналитиков агентства "Автостат", к началу лета средняя стоимость нового авто в России перешагнула отметку в 3,4 миллиона рублей, прибавив за год порядка 7 процентов.

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