Какие новые машины еще можно купить в России дешевле 2 миллионов

Доступные иномарки и Lada до 2 млн рублей: средний чек растет, но бюджетные варианты остаются.По данным аналитиков агентства "Автостат", к началу лета средняя стоимость нового авто в России перешагнула отметку в 3,4 миллиона рублей, прибавив за год порядка 7 процентов.