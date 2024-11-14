Юрий Подоляка вновь разоблачает липовые доклады с фронта: "Будет беда"

vagas Karlito

Всё таки настораживает одно! На сколько данные Подоляки репрезентативны! Я понимаю что он черпает инфу ото всюду куда можно дотянутся ,а также с телефонов тех с кем держит связь! Но в одном он прав ! Результаты нужны по факту! Не нужно бравых реляций! Сил должно быть достаточно для того что бы бандеровцам там свернуть хребет!