На Курском направлении, как подчёркивает в своей ежедневной сводке военный блогер Юрий Подоляка, снова возникли проблемы с липовыми докладами.
Юрий Подоляка вновь разоблачает липовые доклады с фронта: "Будет беда"
Комментарии
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vagas Karlito
Всё таки настораживает одно! На сколько данные Подоляки репрезентативны! Я понимаю что он черпает инфу ото всюду куда можно дотянутся ,а также с телефонов тех с кем держит связь! Но в одном он прав ! Результаты нужны по факту! Не нужно бравых реляций! Сил должно быть достаточно для того что бы бандеровцам там свернуть хребет!
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20 час.
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