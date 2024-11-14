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Царьград

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Юрий Подоляка вновь разоблачает липовые доклады с фронта: "Будет беда"

Юрий Подоляка вновь разоблачает липовые доклады с фронта: "Будет беда"

На Курском направлении, как подчёркивает в своей ежедневной сводке военный блогер Юрий Подоляка, снова возникли проблемы с липовыми докладами.

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Комментарии
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vagas Karlito
Всё таки настораживает одно! На сколько данные Подоляки репрезентативны! Я понимаю что он черпает инфу ото всюду  куда можно дотянутся  ,а также с телефонов тех с кем держит связь! Но в одном он прав ! Результаты  нужны по факту! Не нужно бравых реляций! Сил должно быть достаточно для того  что бы бандеровцам там свернуть хребет!
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