Совфед предложил ФАС и Минпромторгу контролировать цены на автомобили такси

Как сообщают «Автоновости дня», в Совете Федерации выступил с предложением начать контролировать цены на автомобили такси «во избежание ценового сговора со стороны поставщиков» в случае введения требований к уровню их локализации в регионах РФ.
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