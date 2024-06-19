Северная Корея намерена укреплять стратегическое сотрудничество с Россией

В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын подчеркнул важность укрепления стратегических связей между двумя странами.
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