В Подмосковье взрослые мужчины напали на подростков

В Московской области двое мужчин с ножами напали на подростков и нанесли им несколько колотых ран. © ТАСС «В Московской области двое 16-летних подростков госпитализированы с ножевыми ранениями после нападения на них двух мужчин на железнодорожной станции Тесна в Каширском городском округе», — сообщили в Следственном комитете РФ.