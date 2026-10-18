Священники рассказали, как по православным канонам ухаживать за могилой и нужны ли оградки и цветы.Священники напомнили православным верующим, как правильно ухаживать за могилкой, о правилах посещения кладбищ и традициях поминовения усопших.
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