Североатлантический альянс движется к поражению в украинском конфликте, который в итоге завершится примирением Российской Федерации с Европой и ее сближением с Германией вопреки желаниям соединенных Штатов.
Историк Тодд заявил, что украинский конфликт завершится примирением РФ с Европой
Комментарии
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ШКИПЕР
Лягушатник просто мечтатель, насчёт сближения ФРГ и РФ. Это может произойти только после снятия всех санкций и публичного извинения ФРГ, но этого Германии не даст не ЕС и тем более США.
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13 час.
Леонид Попивняк
...вы знаете....я не исключаю очередного разделения Германии....осси так и не стали "своими" в ФРГ.......а уж наши переселенцы вообще третий сорт.......
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8 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Про Германию мечтать не надо там правят пендосы.
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6 час.
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