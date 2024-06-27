Новые деньги нарисовали в Сочи: достопримечательности города хотят увековечить на десятитысячной купюре

Новые деньги нарисовали в Сочи: достопримечательности города хотят увековечить на десятитысячной купюреКандидат в мэры Сочи из Хабаровска Ирина Ронская предложила изобразить на купюрах достоинством 10000 рублей достопримечательности города курорта.
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