В Тиране депутаты схватились за стулья на фоне студенческих протестов.Заседание парламента Албании 22 октября превратилось в массовую потасовку: оппозиция потребовала отставки премьера Эди Рамы, а правящие социалисты в ответ принялись защищать действия полиции против протестующих.