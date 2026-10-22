В Тиране депутаты схватились за стулья на фоне студенческих протестов.Заседание парламента Албании 22 октября превратилось в массовую потасовку: оппозиция потребовала отставки премьера Эди Рамы, а правящие социалисты в ответ принялись защищать действия полиции против протестующих.
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