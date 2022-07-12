Мировое обозрение

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«Либо изменить политическую систему России, либо вернуть её к населению менее 50 миллионов человек»…

«Либо изменить политическую систему России, либо вернуть её к населению менее 50 миллионов человек»…

«Сегодня Украина видит, что наследником УПА является “русский мир”. “Русский мир” – это империализм, колониализм и крайний национализм»,  – высказался  на днях Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши.

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