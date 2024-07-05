Русский след в Германии. За кем следить на Евро-2024?

Лучано Спаллетти Чемпионат Европы стартует уже через несколько часов. Понятно, что за этим турниром будут следить практически все любители футбола в России, даже беря в расчет то, что сборной России там не будет по понятным причинам.
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