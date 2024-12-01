Страна и люди
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Страна и люди

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Правящая партии Японии создала комитет для «азиатского НАТО»

Правящая партии Японии создала комитет для «азиатского НАТО»

В Японии начали обсуждать идею создания «азиатской версии НАТО», сообщила газета Yomiuri . В штаб-квартире правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) сформировали специальный комитет для работы над этим вопросом.

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