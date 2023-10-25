В Екатерининском зале Кремля вечером 25 октября состоялась встреча Владимира Путина с представителями религиозных объединений России.
Владимир Путин встретился с представителями религиозных конфессий
Комментарии
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лл
лина любимцева
Мне понравилась речь Путина на этой встрече. Согласна с каждым сказанным им словом и поддепживаю их.
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3 д.
NН
Natalia Нес
Верные достойные слова нашего Президента!!!!
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3 д.
Садко Гусляр
К.Маркс: - Религия - опиум для народов... - Ч.Дарвин. "Естественный отбор..." - Какая будет "религия" когда недрам прийдёт капут... - весёлые будут времена...
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3 д.
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