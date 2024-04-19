Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ответил более чем на 40 вопросов нижегородских предпринимателей на традиционной ежегодной встрече

Модератором мероприятия «Вопросы бизнеса: открытый диалог», которое прошло на Нижегородской ярмарке и длилось почти четыре часа, выступил Уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области, председатель НРО «Деловая Россия» Павел Солодкий.
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