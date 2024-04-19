III СТОЛЫПИН-ФОРУМ
ГлавнаяО форумеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    "Бизнес против коррупции"- это как "Пчёлы против мёда"!!!😆ЦОП «Бизнес проти...
  • Вячеслав Денисов
    Если преследование признали незаконным, то нарушителей законов надо привлекать к ответственности! Полицейских, следов...Благодаря содейст...
  • tsan tsan
    И этот про миграцию. Да , мигранты в экономике нужны, но в экономике, а не праздношатающиеся на просторах России. Есл...Борис Титов: Для ...

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ответил более чем на 40 вопросов нижегородских предпринимателей на традиционной ежегодной встрече

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ответил более чем на 40 вопросов нижегородских предпринимателей на традиционной ежегодной встрече

Модератором мероприятия «Вопросы бизнеса: открытый диалог», которое прошло на Нижегородской ярмарке и длилось почти четыре часа, выступил Уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области, председатель НРО «Деловая Россия» Павел Солодкий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх