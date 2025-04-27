В Санкт-Петербурге к понедельнику ожидается ухудшение погодных условий

В центре города пройдут осадки в виде мокрого снега с дождём Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 28 апреля в Санкт-Петербурге ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, порывы ветра 15 м/с.