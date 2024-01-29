Юлианна Караулова призналась, почему ей пришлось раздеться на сцене

Юлианна Караулова рассказала, что она оказалась обнаженной на сцене в Санкт-Петербурге. Сейчас Юлианна часто выступает на сцене в откровенных нарядах, но в 2004 году, когда она участвовала в шоу «Фабрике звезд», она была еще скромной девушкой.