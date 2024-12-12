В Новоаннинском автолюбители видимо решили отметить сегодня ещё и "День жестянщика" 🔥Две аварии произошли утром из-за погодных условий.
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В Новоаннинском автолюбители видимо решили отметить сегодня ещё и "День жестянщика" 🔥Две аварии произошли утром из-за погодных условий.