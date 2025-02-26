«Нельзя просто воткнуть штык в землю»: МИД РФ против перемирия без полноценного решения украинского вопроса

Aleksandr Sobolev

Мне это сказали чистые цифры и факты! А тае же мое образование историка! После прихода к власти в Италии фашистов Муссолини был создан "фашистский политический трибунал"! За почти 20 лет своего существования этот Трибунал рассмотрел порядка 4500 дел и вынес 9 (ДЕВЯТЬ!) смертных приговоров! 😢 В это же время при большевиках лишь за 17 лет и лишь по политическим мотивам - По официальным данным МВД СССР, за период с 1921 по 1938 год органами ВЧК–ГПУ–ОГПУ–НКВД были арестованы 4 835 937 человек, в том числе за «контрреволюционные преступления» — 3 341 989 человек. За указанный период было расстреляно примерно 700-750 тысяч «контрреволюционеров» 🥵 (Для сравнения: в царской России за 37 лет (1875-1912 годы) по всем составам, (включая тяжкие уголовные преступления и приговоры военно-полевых и военно-окружных судов) были казнены не более шести тысяч человек, в основном это были осужденные за уголовные преступления. А мы ведь до сих пор не знаем статистики смертной казни в СССР за 1920-е — 1980-е годы по уголовным делам.) Вопрос - какая же власть кровяная, антинародная и античеловеческая и кто больший фашист - Муссолини что за 20 лет 9 человек по политическим мотивам казнил или Сталин что лишь за 17 лет и только по этим политмотивам 750 тысяч людей уничтожил????