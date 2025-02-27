В Омской области девочка ушла из дома после ссоры с матерью и два года жила в чужой семье

В Омской области случайно нашлась девочка, которая два года назад ушла из дома и пропала без вести. Как сообщает пресс-служба СКР по Омской области, в 2023 года 15-летняя Ангелина Суслова ушла из дома в поселке Индейка Калачинского района после ссоры с матерью.