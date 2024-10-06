«Мы подрались из-за девчонки и пожали руки». Молодежная банда, терроризирующая петербуржцев, оказалась игрушечной

Полиция Петербурга фактически предоставила доклад Председателю СКР Александру Бастрыкину, затребованный им от своих подчиненных после появления видео с дракой несовершеннолетнего мигранта на телеграм-канале с правым уклоном.
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