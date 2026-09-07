Путин заявил об успешном развитии отношении России с Бразилией

В поздравлении бразильскому лидеру Луису Инасио Луле да Силве по случаю национального праздника южноамериканской страны Владимир Путин указал на то, что двусторонние связи Москвы и Бразилиа демонстрируют устойчивый прогресс в плане стратегического партнерства.
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