Массовое увольнение в армии США: После приказа о визите к русским подали рапорт 1000 военных

В военный флот США берут без образования. Неучи приходят в армию, потому что некому служить. Что происходит с американскими ВМС? Откуда взялся дефицит новобранцев, почему американская молодёжь не стремится на военную службу и даже боится её и как кадровый вопрос связан с бунтом в Техасе – в материале Царьграда.