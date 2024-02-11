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Массовое увольнение в армии США: После приказа о визите к русским подали рапорт 1000 военных

Массовое увольнение в армии США: После приказа о визите к русским подали рапорт 1000 военных

В военный флот США берут без образования. Неучи приходят в армию, потому что некому служить. Что происходит с американскими ВМС? Откуда взялся дефицит новобранцев, почему американская молодёжь не стремится на военную службу и даже боится её и как кадровый вопрос связан с бунтом в Техасе – в материале Царьграда.

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