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Царьград

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Во Владимире 49 домов останутся без горячей воды 10 сентября

Во Владимире 49 домов останутся без горячей воды 10 сентября

Во Владимире на сутки будет остановлена подача горячей воды в 49 многоквартирных домов. Причина — плановый ремонт тепловых сетей, который выполняет компания «Т Плюс».

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