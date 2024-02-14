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Британские эксперты: Россия планирует одержать окончательную победу над Украиной к 2026 году

Британские эксперты: Россия планирует одержать окончательную победу над Украиной к 2026 году

Россия планирует одержать окончательную победу над Украиной в 2026 году, к такому мнению пришли британские эксперты из Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

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