Курсы доллара и евро на 8 марта

Российская валюта подорожала к доллару, но продолжает дешеветь к евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 марта 2025 года, составляет 89,1362 рубля (прежнее значение — 89,5724 рубля), официальный курс евро — 96,8609 рубля (предыдущий показатель — 96,5975 рубля).
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