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Кучеров был удален до конца матча за удар игрока «Флориды»

Кучеров был удален до конца матча за удар игрока «Флориды»

В ночь на 24 декабря (мск) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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