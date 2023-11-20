Казахстан решил, что Россия ему больше не нужна

Отношения между нашими странами сегодня находятся в стадии неопределенности. Буквально на днях Токаев высказался о противостоянии России с её соседкой, но сделал это крайне осторожно, заявив о необходимости соблюдения «территориальной целостности всех стран».
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