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Новости Курска

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Казахстан решил, что Россия ему больше не нужна

Казахстан решил, что Россия ему больше не нужна

Отношения между нашими странами сегодня находятся в стадии неопределенности. Буквально на днях Токаев высказался о противостоянии России с её соседкой, но сделал это крайне осторожно, заявив о необходимости соблюдения «территориальной целостности всех стран».

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