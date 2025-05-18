Путин: Россия уважает национальные интересы США и рассчитывает на взаимность

Россия с уважением относится к национальным интересам США и рассчитывает на такой же подход со стороны Вашингтона к Москве, заявил российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
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